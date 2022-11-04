«Чем гаже, тем лучше: Пригожин прокомментировал выступление Шнурова

«Шнуру платят огромные гонорары. Артистам классического жанра такие деньги даже не снились. Я сам дворовой, но в шоке от того, что это происходит. Но если звезды зажигаются, то это значит кому-то нужно. Чем гаже, тем лучше. Народ не видит бриллианты. Хочет быть в обмане. Людям нравится фейк, и они живут в этом. Происходит подмена реального и настоящего», – считает Пригожин.