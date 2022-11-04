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1 час назад

«Чем гаже, тем лучше: Пригожин прокомментировал выступление Шнурова

Ирина Лебедева

Недавно Сергей Шнуров в Дубае исполнил скандальный хит «Москва сгорела». Выступление эпатажного певца возмутило многих россиян, в том числе, коллег Сергея по шоу-бизнесу.

«Чем гаже, тем лучше: Пригожин прокомментировал выступление Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Иосиф Пригожин отметил, что очень скверно, если артист опускается до площадной брани со сцены. Его слова приводит портал Blitz+.

«Шнуру платят огромные гонорары. Артистам классического жанра такие деньги даже не снились. Я сам дворовой, но в шоке от того, что это происходит. Но если звезды зажигаются, то это значит кому-то нужно. Чем гаже, тем лучше. Народ не видит бриллианты. Хочет быть в обмане. Людям нравится фейк, и они живут в этом. Происходит подмена реального и настоящего», – считает Пригожин.

Ранее певица Цыганова также возмутилась тем, что многие артисты позволяют себе слишком многое на сцене. В пример она привела Сергея Шнурова:

«Я выступаю с песнями патриотического содержания, а потом на сцену Лужников выходит Шнур и поет «Москва сгорела». Это просто недопустимо, особенно в условиях военного конфликта».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,
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