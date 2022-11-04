Ани Лорак раскрыла свое местонахождение

Ани Лорак вслед за другими звездами покинула территорию России. В своей социальной сети певица поделилась снимками, снятыми на морском побережье. Как выяснилось, артистка находится в Испании.
«Вода придаёт мне силы. Здесь я чувствую себя дома», – заявила Лорак.
Поклонники звезды удивлены ее внезапному отъезду. Многие фолловеры выразили надежду на то, что их любимица устроила себе отпуск и вернётся в Россию к Новому году.
Напомним, что Ани Лорак так же, как и Регина Тодоренко, попала в чёрный список Украины.