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13 минут назад

«Как дома»: Ани Лорак рассекретила страну, в которой сейчас находится

Passion.ru

Ани Лорак вслед за другими звездами покинула территорию России. В своей социальной сети певица поделилась снимками, снятыми на морском побережье. Как выяснилось, артистка находится в Испании.

Ани Лорак раскрыла свое местонахождение
Фото: PR Ани ЛоракPR Ани Лорак

«Вода придаёт мне силы. Здесь я чувствую себя дома», – заявила Лорак.

Поклонники звезды удивлены ее внезапному отъезду. Многие фолловеры выразили надежду на то, что их любимица устроила себе отпуск и вернётся в Россию к Новому году.

Напомним, что Ани Лорак так же, как и Регина Тодоренко, попала в чёрный список Украины.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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