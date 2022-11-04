Елена Драпеко сравнила уезжающих из России артистов с отмершей кожей

Депутат Елена Драпеко объяснила, почему не нужно сожалеть о том, что некоторые артисты покидают Россию. Она сравнила этот процесс со сбрасыванием змеиной кожи.

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По мнению Драпеко, нежизнеспособное уходит, а вместо него происходит процесс обновления. Страна очищается от тех исполнителей, которые на ней паразитировали и зарабатывали деньги.

«Надеюсь, что страна станет здоровее, сильнее», —заявила Драпеко в беседе с «АиФ».