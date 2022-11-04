Елена Драпеко сравнила уезжающих из России артистов с отмершей кожей

Депутат Елена Драпеко объяснила, почему не нужно сожалеть о том, что некоторые артисты покидают Россию. Она сравнила этот процесс со сбрасыванием змеиной кожи.
По мнению Драпеко, нежизнеспособное уходит, а вместо него происходит процесс обновления. Страна очищается от тех исполнителей, которые на ней паразитировали и зарабатывали деньги.
«Надеюсь, что страна станет здоровее, сильнее», —заявила Драпеко в беседе с «АиФ».
Отметим, что ранее зампред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко предложила не наказывать возвращающихся артистов. Депутат уверена, что сама аудитория применит определенные санкции, потому что перестанет ходить на концерты этих исполнителей. Действительно, сегодня из ротаций российских радиостанций исчезли некоторые певцы. Руководство медиахолдингов объясняет это отсутствием интереса со стороны отечественных слушателей.