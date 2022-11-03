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20 минут назад

«Прилетит тебе скоро, тварь»: Киркоров обматерил Боню в личных сообщениях

Вечерняя Москва

Между российским певцом Филиппом Киркоровым и телеведущей Викторией Боней разразился публичный скандал. Артист обматерил девушку в личных сообщения, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

«Прилетит тебе скоро, тварь»: Киркоров обматерил Боню
Фото: Из личного архиваИз личного архива

— И ты туда же, ******* ***** (безмозглая дура)? Ну, держись, ****** (девушка легкого поведения)! ***** (конец) прилетит тебе очень скоро, тварь, — написал Киркоров телеведущей.

Король российской эстрады обматерил Боню на фоне своего конфликта с антироссийски настроенной певицей Наргиз Закировой. Киркоров назвал артистку из Ташкента «уродиной» во время концерта. На это телеведущая резко отреагировала, раскритиковав исполнителя. Киркоров не долго ждал ответа от Бони. По ее словам, настоящие мужчины себя так не ведут, однако у Киркорова из мужского «только пол».

— Я не боюсь тебя, Филя! Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе, быдло, у которых ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять, — цитирует Боню сайт «Пятого канала».

При этом аудитория певца накинулась после его недавних перепалок с несколькими женщинами. Один из подписчиков назвал выпад Киркорова в адрес Закировой «отвратительным поступком».

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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