Киркоров не попал в ноты на концерте в Ташкенте

За последнее время поп-король российской эстрады стал главным ньюсмейкером: Киркоров устраивал один скандал за другим. Например, на днях певец нелестно высказался о внешности Наргиз Закировой. Несмотря на обострившуюся обстановку вокруг артиста, он всё-таки выступил на концерте в Ташкенте. Но и здесь не обошлось без конфуза.