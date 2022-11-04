Киркоров не попал в ноты на концерте в Ташкенте

За последнее время поп-король российской эстрады стал главным ньюсмейкером: Киркоров устраивал один скандал за другим. Например, на днях певец нелестно высказался о внешности Наргиз Закировой. Несмотря на обострившуюся обстановку вокруг артиста, он всё-таки выступил на концерте в Ташкенте. Но и здесь не обошлось без конфуза.
Telegram-канал «Звездная пыль» поделился видео, на котором певец попытался исполнить свой хит «Цвет настроения синий». На кадрах отчетливо слышно, как Киркоров не попадает в ноты. Произошедшее возмутило поклонников поп-короля.
«Уже нет ни голоса, ни слуха, чего позориться», «Пора ему заканчивать с певческой карьерой», – с негодованием отреагировали фолловеры.