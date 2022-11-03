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42 минуты назад

Грабители избили тещу Алексея Воробьева и приковали ее наручниками к лестнице

Popcake.tv

Алексей Воробьев практически не афиширует свою личную жизнь, но о ней все равно становится со временем известно. Так, появилась информация о том, что теща Алексея пострадала из-за грабителей. Они ворвались к ней в дом, избили ее, приковали наручниками к лестнице и вынесли из дома драгоценности, сумма которых составляет около десяти миллионов рублей.

Грабители избили тещу Алексея Воробьева и приковали ее наручниками к лестнице
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Правоохранительные органы уже вычисляют грабителей и собираются объявлять их в уголовный розыск. В этой истории интересно еще и то, что практически никто не знает о том, что у Воробьева есть теща.

Это Виктория Челышева – вдова миллиардера Юлия Челышева. Кроме того, она мать Татьяны Челышевой, звезды проекта «Холостяк». Девушка в 2020 году родила Алексею Воробьеву сына. Воробьев признал этого ребенка, хотя, когда ходили разговоры, что у него есть еще один наследник от Натальи Зубаревой, он открещивался от него.

Из-за этого он даже перестал общаться с собственной матерью. Женщина встала на сторону Зубаревой и признала малыша. Более того, она обращалась к сыну и спрашивала, неужели он готов от нее отказаться из-за того, что она защищает его ребенка.

Шоу-бизнес,Наталья Зубарева,Алексей Воробьев,
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