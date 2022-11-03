Гарика Харламова заменили в Comedy Club

Зрители могут удивиться, не увидев в новом пятничном выпуске Comedy Club Гарика Харламова. У Павла Воли появился новый соведущий. Об этом сообщает издание StarHit.

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По информации СМИ, в начале шоу на ТНТ Павел Воля должен заявить, что пришла пора новых ведущих, и представить зрителям Андрея Бебуришвили. Пока неизвестно, на какой срок Гарика Харламова убрали из эфира.

Сам Харламов пока молчит, он никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Есть вероятность, что он занялся другими проектами и решил не "разрываться" между съемочными площадками.