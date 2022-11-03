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19 минут назад

Гарика Харламова заменили в Comedy Club и назначили нового соведущего Павла Воли

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Зрители могут удивиться, не увидев в новом пятничном выпуске Comedy Club Гарика Харламова. У Павла Воли появился новый соведущий. Об этом сообщает издание StarHit.

Гарика Харламова заменили в Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, в начале шоу на ТНТ Павел Воля должен заявить, что пришла пора новых ведущих, и представить зрителям Андрея Бебуришвили. Пока неизвестно, на какой срок Гарика Харламова убрали из эфира.

Сам Харламов пока молчит, он никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Есть вероятность, что он занялся другими проектами и решил не "разрываться" между съемочными площадками.

В эфире Павел Воля и Андрей Бебуришвили также будут шутить над гостями. Однако создатели шоу не исключают сюрпризов.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Павел Воля,
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