Певица МакSим беременна в третий раз

Сегодня пошла молва о том, что певица МакSим готовится стать мамой в третий раз. Об этом сообщают ресурсы Star News, а также PEOPLETALK. Сама артистка никак не комментирует слухи о своем «интересном положении».

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Напомним, Марина Абросимова (настоящее имя артистки) воспитывает двух дочерей — Александру и Марию. Девочки родились от разных мужчин, с которыми певица состояла в отношениях. Александра появилась на свет в марте 2009 года, когда исполнительница хита «Знаешь ли ты» была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В 2011 году пара подала на развод.

В 2014 году общественность узнала о рождении второй дочери МакSим. Пишут, что отцом девочки стал бизнесмен Антон Петров. Их союз не продлился долго, в 2015 году артистка призналась в интервью, что рассталась с предпринимателем, но не стала вдаваться в подробности.

Сейчас о личной жизни артистки крайне мало информации. В прошлом году певица сильно напугала своих поклонников, когда оказалась на волоске между жизнью и смертью. Коронавирусная инфекция спровоцировала страшные последствия. Благо, знаменитость смогла справиться и восстановиться под присмотром опытных врачей.

«Мариночка, как я рада за вас!», «Вы самая лучшая и лучезарная», «Прекрасная мама и певица», «Примите мои поздравления», — ликуют фанаты в соцсетях.