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29 минут назад

Представитель МакSим опровергла новость о ее беременности

Lenta.ruиещё 2

Менеджер 39-летней российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская опровергла новость о ее беременности. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Представитель МакSим опровергла новость о ее беременности
Фото: Пресс-служба певицы МакSимПресс-служба певицы МакSим

Ранее источники портала Star News сообщили о том, что исполнительница находится в положении и ждет третьего ребенка. Менеджер МакSим назвала информацию о пополнении в семье певицы «бредом».

Артистка воспитывает двоих дочерей, 13-летнюю Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова и 8-летнюю Марию от предпринимателя Антона Петрова.

В июне этого года во время концерта МакSим в Екатеринбурге на нее напала фанатка. Поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять певицу. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате артистка упала.

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина беременна.

Шоу-бизнес,Алексей Луговцов,Лена Катина,Антон Петров,
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