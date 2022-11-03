В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
42 минуты назад

«Это не моя страна»: Гребенщиков высказался о России

Мария Иванова

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что в боевых действиях на Украине участвует не его страна, а «клика людей», управляющих Россией. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Так музыкант ответил на вопрос о коллективной ответственности.

«Это не моя страна [делает - прим.ред.], моя страна со мной. <…> Россия - это не конкретный уголок земли и не конкретная береза, Россия - это культура, Россия - это русский язык, это музыка, это живопись, это все русское искусство. Это - Россия, ее захватить нельзя», - заявил Гребенщиков.

Он подчеркнул, что «клика людей», управляющих государством, к его стране «не имеет ни малейшего отношения».

Также музыкант рассказал, что в последний раз он был в России 23 февраля. В этот день состоялось его выступление в Санкт-Петербурге.

После этого большой гастрольный тур по России в честь 50-летия «Аквариума», запланированный на 2022 год, был отменен. Гребенщиков уехал в Лондон (он рассказывал, что переехал туда еще в начале 2020 года). В последние месяцы он выступает в Европе и Израиле.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители