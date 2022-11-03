«Это не моя страна»: Гребенщиков высказался о России

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что в боевых действиях на Украине участвует не его страна, а «клика людей», управляющих Россией. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Так музыкант ответил на вопрос о коллективной ответственности.

«Это не моя страна [делает - прим.ред.], моя страна со мной. <…> Россия - это не конкретный уголок земли и не конкретная береза, Россия - это культура, Россия - это русский язык, это музыка, это живопись, это все русское искусство. Это - Россия, ее захватить нельзя», - заявил Гребенщиков.

Он подчеркнул, что «клика людей», управляющих государством, к его стране «не имеет ни малейшего отношения».

Также музыкант рассказал, что в последний раз он был в России 23 февраля. В этот день состоялось его выступление в Санкт-Петербурге.