Шэрон Стоун предстоит операция по удалению опухоли

Американской актрисе Шэрон Стоун предстоит операция по удалению доброкачественной опухоли. 64-летняя голливудская кинодива сообщила своим поклонникам в соцсетях, что ей предстоит операция по удалению фиброидной опухоли. Правда, изначально диагноз актрисе, сыгравшей главную роль в триллере «Основной инстинкт», поставили некорректно. В итоге ей пришлосьперенести весьма мучительное лечение.