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1 час назад

Шэрон Стоун предстоит операция по удалению опухоли

Слово и Дело

Американской актрисе Шэрон Стоун предстоит операция по удалению доброкачественной опухоли. 64-летняя голливудская кинодива сообщила своим поклонникам в соцсетях, что ей предстоит операция по удалению фиброидной опухоли. Правда, изначально диагноз актрисе, сыгравшей главную роль в триллере «Основной инстинкт», поставили некорректно. В итоге ей пришлосьперенести весьма мучительное лечение.

Шэрон Стоун предстоит операция по удалению опухоли
Фото: Global Look Press | FS/AdMediaGlobal Look Press | FS/AdMedia

Вдобавок Стоун рассказала, что ее лечение займет месяц—полтора и она рассчитывает полностью поправить свое здоровье.

Шоу-бизнес,Шэрон Стоун,
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