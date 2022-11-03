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5 минут назад

Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на сумму 100 миллионов долларов

Lenta.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон намерена подать в суд на своего коллегу и бывшего супруга Брэда Питта. Об этом сообщает издание Marca.

Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на сумму 100 миллионов долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело связано с продюсерской компанией Plan B, которую чета основала в 2001 году. После развода с Дженнифер в 2005-м Брэд стал ее единоличным владельцем. Отмечается, что сейчас Питт решил продать компанию. Энистон, в свою очередь, заявила о своих правах на эти деньги и предъявила иск на сумму в 100 миллионов долларов.

«Дело не только в деньгах, это вопрос принципа. Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она [Энистон] не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля», — рассказал источник, близкий к актрисе.

Компания Plan B работала над такими фильмами, как «Троя», «Чарли и шоколадная фабрика», «Отступники», «Пипец»,« Ешь, молись, люби», «12 лет рабства», «Лунный свет» и другие.

О решении Питта заняться продажей компании стало известно в середине октября. Причины не уточнялись.

Ранее актриса Анджелина Джоли подала против Брэда Питта иск о домашнем насилии.

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