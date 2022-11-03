Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на сумму 100 миллионов долларов

Дело связано с продюсерской компанией Plan B, которую чета основала в 2001 году. После развода с Дженнифер в 2005-м Брэд стал ее единоличным владельцем. Отмечается, что сейчас Питт решил продать компанию. Энистон, в свою очередь, заявила о своих правах на эти деньги и предъявила иск на сумму в 100 миллионов долларов.