Гребенщиков публично отказался от Родины из-за спецоперации

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков открыто выступает против спецоперации на Украине. Причем его неприятие СВО настолько острое, что из-за этого он публичноотказался от родной страны. По мнению рокера, проживающего сейчас в Лондоне, Родина - это не просто страна рождения.

Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Отечество у лидера группы «Аквариум» прежде всего ассоциируется с русской культурой и искусством.

«Это не моя страна. Моя страна со мной», – сказал он в интервью на YouTube.