Гребенщиков публично отказался от Родины из-за спецоперации

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков открыто выступает против спецоперации на Украине. Причем его неприятие СВО настолько острое, что из-за этого он публичноотказался от родной страны. По мнению рокера, проживающего сейчас в Лондоне, Родина - это не просто страна рождения.
Отечество у лидера группы «Аквариум» прежде всего ассоциируется с русской культурой и искусством.
«Это не моя страна. Моя страна со мной», – сказал он в интервью на YouTube.
При этом лидер рок-группы «Алиса» КонстантинКинчев, несмотря на то, что сам он поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине, считает недопустимым запрет артистов только из-за их политических взглядов.