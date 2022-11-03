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11 минут назад

Гребенщиков публично отказался от Родины из-за спецоперации

Слово и Дело

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков открыто выступает против спецоперации на Украине. Причем его неприятие СВО настолько острое, что из-за этого он публичноотказался от родной страны. По мнению рокера, проживающего сейчас в Лондоне, Родина - это не просто страна рождения.

Гребенщиков публично отказался от Родины из-за спецоперации
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Отечество у лидера группы «Аквариум» прежде всего ассоциируется с русской культурой и искусством.

«Это не моя страна. Моя страна со мной», – сказал он в интервью на YouTube.

При этом лидер рок-группы «Алиса» КонстантинКинчев, несмотря на то, что сам он поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине, считает недопустимым запрет артистов только из-за их политических взглядов.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,Верховный суд,
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