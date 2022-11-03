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14 минут назад

Представитель Шатунова Кудряшов отреагировал на идею продюсера Разина создать новый «Ласковый май»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал бредом идею продюсера группы Андрея Разина собрать ее новый состав из молодых артистов.

Представитель Шатунова отреагировал на идею Разина создать новый «Ласковый май»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это бред. Мне запретили давать хоть какие-то комментарии, ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», – передает ТАСС слова Кудряшова.

Ранее продюсер Разин на собственном YouTube-канале заявил о планах воссоздать группу «Ласковый май» в новом составе.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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