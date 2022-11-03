Представитель Шатунова отреагировал на идею Разина создать новый «Ласковый май»

Представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал бредом идею продюсера группы Андрея Разина собрать ее новый состав из молодых артистов.

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«Это бред. Мне запретили давать хоть какие-то комментарии, ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», – передает ТАСС слова Кудряшова.

Ранее продюсер Разин на собственном YouTube-канале заявил о планах воссоздать группу «Ласковый май» в новом составе.