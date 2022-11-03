Алексей Панин уехал в США

Актер Алексей Панин в своем Telegram-канале сообщил подписчикам, что уехал в США. К посту он прикрепил фото, на котором позирует с загранпаспортом.

Фото: Телеграм-канал «Alexey Panin» Телеграм-канал «Alexey Panin»

«Здравствуй, Америка! Как же классно чувствовать себя свободным человеком! Думать свободно! Говорить свободно! Передвигаться свободно», — написал артист в личном блоге.

Также Панин рассказал, что смог без труда оформить визу. Также документ получила и его дочь Анна. Актер не уточнил, улетела ли она в Штаты вместе с отцом.