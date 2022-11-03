Шнуров спел песню про сгоревшую Москву на концерте в Дубае

Певец Сергей Шнуров вместе с музыкальным коллективом "Ленинград" выступил на фестивале "Parus" в Дубае. Журналистка Алена Жигалова разместила видеоролик с выступления в своем Telegram-канале.
Артист исполнил песню "Москва, по ком звонят твои колокола?", в котором поется о сгоревшей столице. Ранее Шнуров вызвал резонансную реакцию в сети, когда выступил с этой композицией на Дне города в Москве.
"Теперь эта песня звучит и в Дубае. Группировка продолжает давать концерты, а теперь доехали и на фестиваль "Parus". Выступают так, будто и не распадались", - прокомментировала инцидент Жигалова.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров планирует взыскать через суд 42 млн руб с компании-производителя технической конопли "Смарт Хемп".