Бизнесмен подал в суд на бывшую жену Аршавина

На бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису снова подали в суд. Бизнесмен из Санкт-Петербурга Виталий Савчин требует с нее порядка 3 миллионов рублей. Об этом пишет «СтарХит».

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Как сообщили в Красносельском районном суде, речь идет о компенсации материального вреда. Очередное заседание назначено на 31 октября, на нем будет проведена товароведческая экспертиза.

В последние годы у Аршавиной было много проблем со здоровьем, она также часто жаловалась на нехватку денег. Однако при этом женщина продолжала вести привычный образ жизни. Летом Алиса проиграла суд бывшей свекрови на 2 миллиона рублей.