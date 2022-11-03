Бизнесмен подал в суд на бывшую жену Аршавина

На бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису снова подали в суд. Бизнесмен из Санкт-Петербурга Виталий Савчин требует с нее порядка 3 миллионов рублей. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщили в Красносельском районном суде, речь идет о компенсации материального вреда. Очередное заседание назначено на 31 октября, на нем будет проведена товароведческая экспертиза.
В последние годы у Аршавиной было много проблем со здоровьем, она также часто жаловалась на нехватку денег. Однако при этом женщина продолжала вести привычный образ жизни. Летом Алиса проиграла суд бывшей свекрови на 2 миллиона рублей.
Напомним, Аршавина обвиняла собственную мать и первого мужа в том, что они заразили ее сифилисом и устроили травлю. Заболевание практически лишило ее носа. На фоне тяжелого аутоиммунного заболевания у Алисы развилось психическое расстройство. Всему этому предшествовал тяжелый травмирующий развод с футболистом Андреем Аршавиным, который буквально выгнал ее и маленькую дочь из дома.