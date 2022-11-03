Бизнесмен подал в суд на бывшую жену Аршавина

Предприниматель из Санкт-Петербурга Виталий Савчин подал в суд на тяжелобольную Алису Казьмину, бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина. Об этом сообщает StarHit.

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В Красносельском районном суде объяснили, что бизнесмен направил иск с целью компенсации материального вреда. 31 октября прошло заседание, в результате которого была назначена товароведческая экспертиза.

Савчин требует с Казьминой 3 млн рублей. В ходе экспертизы будет проведена оценка ущерба, нанесенного Казьминой бизнесмену.