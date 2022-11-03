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1 час назад

Бизнесмен из Петербурга подал в суд на бывшую жену Андрея Аршавина

Газета.Ruиещё 2

Предприниматель из Санкт-Петербурга Виталий Савчин подал в суд на тяжелобольную Алису Казьмину, бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина. Об этом сообщает StarHit.

Бизнесмен подал в суд на бывшую жену Аршавина
Фото: cofe.rucofe.ru

В Красносельском районном суде объяснили, что бизнесмен направил иск с целью компенсации материального вреда. 31 октября прошло заседание, в результате которого была назначена товароведческая экспертиза.

Савчин требует с Казьминой 3 млн рублей. В ходе экспертизы будет проведена оценка ущерба, нанесенного Казьминой бизнесмену.

В июне Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, отсудила у Алисы Казьминой около 2 млн рублей.

Шоу-бизнес,Татьяна Аршавина,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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