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1 час назад

Канье Уэст собирается начать 30-дневный детокс без слов и секса

Газета.Ruиещё 1

Канье Уэст решил сделать перерыв от социальных сетей и провести для себя «30-дневную очистку». Об этом он сообщил в личном Twitter-аккаунте.

Канье Уэст запланировал 30-дневный детокс без слов и секса
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я пройду 30-дневную очистку / словесное воздержание / никакого алкоголя / никаких фильмов для взрослых / никаких половых контактов. В Боге мы славим / Аминь / Мой Твиттер все еще огонь», — сообщил Уэст.

Такое решение рэпер принял после скандальных выходок, в результате которых с ним разорвали контракты многие корпорации. Несмотря на то, что у рэпера есть сбережения, у него также имеются огромные расходы, и он может оказаться в беде в ближайшее время, если не найдет способ переломить ситуацию. Сообщается, что всего у Уэста было пять источников доходов, четыре из которых на данный момент полностью для него закрыты. По словам инсайдера, все сводится к тому, что роскошный образ жизни Уэста был основан на сделке с Adidas. Но после того, как бренд разорвал отношения с Канье, он потерял около трех четвертей своих доходов.

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