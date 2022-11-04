Канье Уэст запланировал 30-дневный детокс без слов и секса

Такое решение рэпер принял после скандальных выходок, в результате которых с ним разорвали контракты многие корпорации. Несмотря на то, что у рэпера есть сбережения, у него также имеются огромные расходы, и он может оказаться в беде в ближайшее время, если не найдет способ переломить ситуацию. Сообщается, что всего у Уэста было пять источников доходов, четыре из которых на данный момент полностью для него закрыты. По словам инсайдера, все сводится к тому, что роскошный образ жизни Уэста был основан на сделке с Adidas. Но после того, как бренд разорвал отношения с Канье, он потерял около трех четвертей своих доходов.