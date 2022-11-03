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27 минут назад

Киркоров обматерил Викторию Боню

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров выругался матом на телеведущую Викторию Боню, которая осудила его за высказывание в отношении исполнительницы Наргиз Закировой. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на комментарий Киркорова в социальных сетях.

Киркоров обматерил Викторию Боню
Фото: ТАССТАСС

Ранее Киркоров назвал Закирову «уродиной» прямо во время своего концерта в Ташкенте. Виктория Боня осудила его за этот поступок и высказалась в социальных сетях.

«Какой отвратительный поступок! Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого!», — написала она и добавила, что у Киркорова «давно не осталось ничего мужского».

Киркоров узнал о комментарии Бони и нецензурно высказался в ее адрес.

«Еще одно ** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой!» — заявил он и задался вопросом, сколько еще телеведущая будет о себе напоминать.

Он также назвал Боню «бездарной».

Издание напоминает, что в конце октября Филипп Киркоров позволил себе выругаться в адрес еще одной девушки. Он отвечал на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге и поделился, что иногда привозит из поездок в другие города меню из ресторанов. Одна из журналисток спросила, не крадет ли он случайно эти меню, на что Киркоров ответил: «Пошла ты в ****».

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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