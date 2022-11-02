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1 час назад

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева потеряла ребенка

Вечерняя Москва

Внучка знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева потеряла нерожденного ребенка. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребенка
Фото: Пресс-служба ММТ "Геликон-опера"Пресс-служба ММТ "Геликон-опера"

— Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое, — рассказала Королева.

Беременная наследница великой актрисы неудачно упала на даче, оступившись. В результате удара у женщины случился выкидыш на третьем месяце беременности. О трагедии в семье Людмилы Гурченко сообщил в соцсетях финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин.

Известно, что от первого брака у Елены есть дочь Таисия, которая по словам близких Королевой, очень похожа на свою покойную прабабушку Людмилу Гурченко, сообщает «КП».

30 октября сообщалось, что зрители «Мосфильма» выбрали самую любимую сцену в советском кинематографе. Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной заняла первое место в рейтинге любимых эпизодов из советского кино.

В топ-3 рейтинга попала сцена на танцплощадке в фильме Георгия Данелии «Афоня», где героиня Татьяны Распутиной произносит фразу «Это энергичный танец».

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