Отец ЮрКисса раскритиковал Бузову за показуху

Ольга Бузова недавно отправлась на Донбасс и опубликовала ролики в Сети, как она перекладывает ящики из одного грузовика в другой. Сама Ольга заявила, что она решила приехать и встретиться с малышами на Донбассе, так как они не должны лишаться детства.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Поклонники Бузовой порадовались ее поступку. Однако не все разделили восторг от того, что она сделала. Например, медиаменеджер и лидер группы «Земляне» Владимир Кисилев осудил Бузову за показуху.

Он задался вопросом, зачем Ольга туда приехала. По его мнению, она просто перекладывала ящики из одного грузовика в другой. Кисилев подчеркнул, что на Донбасс приезжают многие артисты и не только показывают людям, которые там живут, что они с ними.