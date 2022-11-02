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55 минут назад

«Приехала на Донбасс ящики переложить?»: отец ЮрКисса раскритиковал Ольгу Бузова за показуху

Popcake.tv

Ольга Бузова недавно отправлась на Донбасс и опубликовала ролики в Сети, как она перекладывает ящики из одного грузовика в другой. Сама Ольга заявила, что она решила приехать и встретиться с малышами на Донбассе, так как они не должны лишаться детства.

Отец ЮрКисса раскритиковал Бузову за показуху
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Поклонники Бузовой порадовались ее поступку. Однако не все разделили восторг от того, что она сделала. Например, медиаменеджер и лидер группы «Земляне» Владимир Кисилев осудил Бузову за показуху.

Он задался вопросом, зачем Ольга туда приехала. По его мнению, она просто перекладывала ящики из одного грузовика в другой. Кисилев подчеркнул, что на Донбасс приезжают многие артисты и не только показывают людям, которые там живут, что они с ними.

Напомним, сын Владимира Кисилева ЮрКисс неоднократно приезжал на Донбасс за последние несколько лет. Владимир Путин даже выдал ему за его поступки награду. Самого ЮрКисса жестко критиковали за это, и многие не понимали, за что он получил премию. Однако ЮрКисс не стал оправдываться и ярко описывал свои заслуги.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Владимир Путин,
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