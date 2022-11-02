Александр Песков просит денег у матери-пенсионерки, чтобы выжить

Александр Песков сейчас переживает непростые времена. Он столкнулся с финансовыми трудностями и не может себе позволить буквально ничего. Песков продает свой дом, чтобы было, на что жить. Однако его пока никто так и не купил.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Стоит отметить, что Пескова не приглашают ни на какие программы, но недавно он все-таки пришел в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и честно сообщил о том, что он живет за счет своей матери, которая получает пенсию.

Лера задала ему вопрос прямо, зачем он берет деньги у матери. Песков не стал молчать и заявил, что делает это для того, чтобы выжить. Когда-то Песков был востребованным исполнителем, но последние несколько лет он не дает концерты и не появляется на телевидении. Он признался, что за три года он отработал только три концерта за деньги, а все остальные давал бесплатно.