«Чтоб дочь твоя сдохла»: неадекватный подписчик преследует сестру Фриске

Родная сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что стала жертвой преследования со стороны неадекватного поклонника.

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— «Надеюсь, детей у тебя больше не будет»; «Деньги гребете за счет Жанны»; «Чтоб дочь твоя сдохла от ожирения, поверь, ей недолго осталось. Как и тебе», — поделились она сообщениями от недоброжелателя.

Однако Фриске сдержалась и не стала поддаваться на провокацию. Вместо скандала она пожелала хейтеру счастья и крепкого здоровья, передает Teleprogramma.pro.

До этого отец певицы Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.

Тогда Владимир добавил, что выкупил для своего внука часть квартиры Фриске, и выразил надежду, что Платон скоро выйдет на связь со своими родными.