«Мне эта грязь не нужна»: Тарасов отказался от сотрудничества с Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова уже давно живут не вместе: за это время известный футболист успел создать крепкую семью с Анастасией Костенко, а телеведущая продолжила покорять карьерные высоты. Тем не менее прийти к мирному соглашению экс-супруги так и не смогли. Совсем недавно Бузова в грубой форме обратилась к Тарасову через соцсети с отказом от коммерческого сотрудничества. В своём новом интервью Дмитрий прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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Футболист хотел привлечь Ольгу к проекту о популяризации спорта. По словам Тарасова, он не ожидал от певицы, что в ответ на предложение она вновь поднимет тему об их разводе. «Я хотел конкретный ответ. В итоге – раздули полную кашу, и все перевернули. Уверен, что это не она писала, а ее помощники»,- заявил мужчина.

Кроме того, Дмитрий сумел удивить поклонников, сообщив новость о том, что до этого случая ему удалось наладить отношения с Бузовой. Тем не менее футболист убеждён, что после поступка телеведущей между ними общения не может быть.