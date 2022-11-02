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50 минут назад

Солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна: раскрываем подробности — эксклюзив Super

Super.ruиещё 2

Совсем недавно, в июне этого года, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Помолвочное кольцо с бриллиантом, красивое белое платье и романтичное свадебное путешествие — все как полагается. У поклонников, наблюдающих за всей этой красотой, остался лишь один банальный вопрос: когда дети? Наш ответ: cкоро! Как сообщил Super источник, приближенный к семье певицы, 38-летняя солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна.

Солистка t.A.T.u. Лена Катина рассказала о беременности
Фото: Super.ruSuper.ru

По информации нашего инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась с роддомом: выбор пал на клинику при ММА им. Сеченова. К слову, по знаку зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.

Сейчас у Лены есть семилетний сын Саша от первого брака. И, судя по рассказам певицы, мальчик отлично поладил с новым супругом. Для Дмитрия Спиридонова же это будет первый ребенок.

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