Солистка t.A.T.u. Лена Катина рассказала о беременности

Совсем недавно, в июне этого года, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Помолвочное кольцо с бриллиантом, красивое белое платье и романтичное свадебное путешествие — все как полагается. У поклонников, наблюдающих за всей этой красотой, остался лишь один банальный вопрос: когда дети? Наш ответ: cкоро! Как сообщил Super источник, приближенный к семье певицы, 38-летняя солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна.

Фото: Super.ru Super.ru

По информации нашего инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась с роддомом: выбор пал на клинику при ММА им. Сеченова. К слову, по знаку зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.