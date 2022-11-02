Юлия Высоцкая отменила съемки из-за неизвестной болезни

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая была вынуждена отложить все свои съемки и участие в спектаклях из-за ухудшившегося самочувствия. Артистка объяснила, что последнее время много работала и ее организм дал сбой.
Высоцкая не знает, что именно подкосило ее здоровье.
«Последние дни много ездила по делам и приболела. То ли усталость, то ли подцепила какой-то вирус в поездке. Так что сначала про отмену планов. 2 ноября должны были снимать "Едим Дома!", и в тот же день должна была вылетать в Петербург», — рассказала актриса в социальных сетях.
При этом Высоцкая все еще надеется, что ее поездка в культурную столицу состоится, и, немного подлечившись, она все же выйдет на сцену.