Юлия Высоцкая отменила съемки из-за неизвестной болезни

«Последние дни много ездила по делам и приболела. То ли усталость, то ли подцепила какой-то вирус в поездке. Так что сначала про отмену планов. 2 ноября должны были снимать "Едим Дома!", и в тот же день должна была вылетать в Петербург», — рассказала актриса в социальных сетях.