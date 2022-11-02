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1 час назад

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отменила съемки из-за неизвестного заболевания

Слово и Делоиещё 1

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая была вынуждена отложить все свои съемки и участие в спектаклях из-за ухудшившегося самочувствия. Артистка объяснила, что последнее время много работала и ее организм дал сбой.

Юлия Высоцкая отменила съемки из-за неизвестной болезни
Фото: Global Look Press Global Look Press

Высоцкая не знает, что именно подкосило ее здоровье.

«Последние дни много ездила по делам и приболела. То ли усталость, то ли подцепила какой-то вирус в поездке. Так что сначала про отмену планов. 2 ноября должны были снимать "Едим Дома!", и в тот же день должна была вылетать в Петербург», — рассказала актриса в социальных сетях.

При этом Высоцкая все еще надеется, что ее поездка в культурную столицу состоится, и, немного подлечившись, она все же выйдет на сцену.

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,
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