Анне Вески травят в Эстонии из-за советского звания

Советская и эстонская певица Анне Вески стала жертвой травлина своей родине в преддверии своих гастролей. В городах Эстонии появились афиши ее выступлений, на которых указано, что исполнительница — заслуженная артисткаЭстонской ССР.
Местные жители недовольны тем, что Вески без стесненияназывает себя звездой советской эстрады и не собирается отказываться от прошлого.
«Удивительное лицемерие. Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба. Так же, как и того, что до сих пор выступает в России», — написал редактор таллинской газеты «Столица».
Анне Вески не старается перечеркнуть ни свою историю, ни историю государства, в котором живет. Однако не всем местным жителям это приходится по нраву. Многие готовы объявить бойкот66-летней певице.