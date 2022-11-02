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4 минуты назад

Певица Анне Вески стала жертвой травли в Эстонии из-за советского звания заслуженной артистки

Слово и Дело

Советская и эстонская певица Анне Вески стала жертвой травлина своей родине в преддверии своих гастролей. В городах Эстонии появились афиши ее выступлений, на которых указано, что исполнительница — заслуженная артисткаЭстонской ССР.

Анне Вески травят в Эстонии из-за советского звания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Местные жители недовольны тем, что Вески без стесненияназывает себя звездой советской эстрады и не собирается отказываться от прошлого.

«Удивительное лицемерие. Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба. Так же, как и того, что до сих пор выступает в России», — написал редактор таллинской газеты «Столица».

Анне Вески не старается перечеркнуть ни свою историю, ни историю государства, в котором живет. Однако не всем местным жителям это приходится по нраву. Многие готовы объявить бойкот66-летней певице.

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