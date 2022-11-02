Продюсер Павел Рудченко в разговоре с news.ru предположил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов ) избегает выступлений в горячих точках, так как хочет «абстрагироваться от ситуации» и сосредоточиться на своей карьере.

«Ярослав глубоко погружается в новостную повестку и следит за артистками, которые принимают ту или иную сторону. Видимо, он просто абстрагировался от этой ситуации, чтобы не навредить своей карьере», — пояснил Рудченко.

Продюсер предположил, что SHAMAN хочет проявлять свой патриотизм именно в песнях, а не в поступках. По мнению Рудченко, SHAMAN хватает своего творчества, чтобы называть себя патриотом. Он считает, что певец не принимает сторону «несогласных», чтобы не навредить себе.