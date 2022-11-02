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48 минут назад

Продюсер Рудченко объяснил, почему SHAMAN избегает концертов в горячих точках

Газета.Ru

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с news.ru предположил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) избегает выступлений в горячих точках, так как хочет «абстрагироваться от ситуации» и сосредоточиться на своей карьере.

«Ярослав глубоко погружается в новостную повестку и следит за артистками, которые принимают ту или иную сторону. Видимо, он просто абстрагировался от этой ситуации, чтобы не навредить своей карьере», — пояснил Рудченко.

Продюсер предположил, что SHAMAN хочет проявлять свой патриотизм именно в песнях, а не в поступках. По мнению Рудченко, SHAMAN хватает своего творчества, чтобы называть себя патриотом. Он считает, что певец не принимает сторону «несогласных», чтобы не навредить себе.

Ранее фронтмен группы «Земляне» Киселев назвал «показным» патриотизм певца SHAMAN.

Шоу-бизнес,Видео,Ярослав Дронов,
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