Басков: покинувшим РФ артистам не позволят работать после возвращения

Певец Николай Басков категорически не поддерживает решение некоторых звезд российского шоу-бизнеса о переезде за границу на фоне спецоперации на Украине. Артист рекомендует коллегам более тщательно обдумывать свои поступки и думать о последствиях, с которыми они столкнутся сразу, как только захотят вернуться.
Басков не отрицает, что каждый человек вправе иметь свою точку зрения. Однако уверен, что часть артистов, познав нелегкую жизнь вне России, захочет обратно. В связи с этим Басков обратился к коллегам.
«Только я хочу спросить: уверены ли эти люди, которые убежали, что они вернутся и их примут с распростертыми объятиями. Дадут работу. Позволят жить и наслаждаться жизнью?» — заявил он в эфире программы «Жизнь и судьба».
Николай Басков является патриотом своей страны, о чем говорит открыто. Более того, артист активно помогает российским военным и не единожды ездил в Донбасс.