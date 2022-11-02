Басков: покинувшим РФ артистам не позволят работать после возвращения

Певец Николай Басков категорически не поддерживает решение некоторых звезд российского шоу-бизнеса о переезде за границу на фоне спецоперации на Украине. Артист рекомендует коллегам более тщательно обдумывать свои поступки и думать о последствиях, с которыми они столкнутся сразу, как только захотят вернуться.

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Басков не отрицает, что каждый человек вправе иметь свою точку зрения. Однако уверен, что часть артистов, познав нелегкую жизнь вне России, захочет обратно. В связи с этим Басков обратился к коллегам.

«Только я хочу спросить: уверены ли эти люди, которые убежали, что они вернутся и их примут с распростертыми объятиями. Дадут работу. Позволят жить и наслаждаться жизнью?» — заявил он в эфире программы «Жизнь и судьба».