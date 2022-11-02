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1 час назад

УФАС вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.

Как следует из постановления московского УФАС, в одном из YouTube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.

«УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости».

Согласно закону о рекламе, в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете, также должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Действия Собчак подпадают под действие ст. 14.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства о рекламе».

Собчак имеет право обжаловать постановление УФАС в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа или его копии.

Напомним, Собчак оказалась в центре скандала. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

Позже стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.

Шоу-бизнес,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,ФАС России,Ростех,
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