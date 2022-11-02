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30 минут назад

Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка

New Magazineиещё 2

Артистка не стала прямо говорить, но намекнула кого носит под сердцем.

Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце сентября Ольга Орлова рассекретила свою беременность. Сейчас артистка уже вовсю готовится к рождению малыша, ведь уже зимой она станет мамой во второй раз. Ольга говорила, что знает пол ребенка, однако делиться с поклонниками секретом не спешила. Но похоже, что певица все-таки захотела раскрыть тайну фолловерам. Правда, женщина не стала прямо говорить, кого носит под сердцем, а просто в шуточной форме намекнула.

«Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает:

«Когда уже мне сообщат пол моего сына?». УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: Пол вашего сына — девочка», — написала Орлова под новой публикацией.

Свое сообщение она дополнила розовыми эмоджи.

Поклонники поняли, что Ольга Орлова ждет появления на свет дочки и принялись ее поздравлять. «Сын есть, теперь доченька. Как здорово в таком возрасте родить дочь», «Девочка — это супер», «Ну вот, а я ждала гендер-пати», «Поздравляю с доченькой», — пишут фолловеры. Кроме того, некоторые уверены, что Орлова назовет дочку в честь усопшей лучшей подруги, Жанны Фриске.

Напомним, что у певицы уже есть взрослый сын Артем, которого родила в браке с бизнесменом Александром Кармановым. После расставания с отцом ребенка женщина не спешила вступать в семейную жизнь. Но в прошлом году она сообщила о свадьбе, которую скрывала почти 3 месяца. Певица вышла замуж за предпринимателя по имени Валерий. У мужчины уже есть дочь, которая летом вышла замуж. Кстати, Ольга отлично поладила с падчерицей.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
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