Ольга Орлова раскрыла пол будущего ребенка

Артистка не стала прямо говорить, но намекнула кого носит под сердцем.

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В конце сентября Ольга Орлова рассекретила свою беременность. Сейчас артистка уже вовсю готовится к рождению малыша, ведь уже зимой она станет мамой во второй раз. Ольга говорила, что знает пол ребенка, однако делиться с поклонниками секретом не спешила. Но похоже, что певица все-таки захотела раскрыть тайну фолловерам. Правда, женщина не стала прямо говорить, кого носит под сердцем, а просто в шуточной форме намекнула.

«Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает:

«Когда уже мне сообщат пол моего сына?». УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: Пол вашего сына — девочка», — написала Орлова под новой публикацией.

Свое сообщение она дополнила розовыми эмоджи.

Поклонники поняли, что Ольга Орлова ждет появления на свет дочки и принялись ее поздравлять. «Сын есть, теперь доченька. Как здорово в таком возрасте родить дочь», «Девочка — это супер», «Ну вот, а я ждала гендер-пати», «Поздравляю с доченькой», — пишут фолловеры. Кроме того, некоторые уверены, что Орлова назовет дочку в честь усопшей лучшей подруги, Жанны Фриске.