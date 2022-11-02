Лоза рассказал об искусственности популярности Пугачевой

Певец Юрий Лоза прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, по которому самыми популярными исполнителями в этом году оказались Олег Газманов и SHAMAN, а также Полина Гагарина и Алла Пугачева. В беседе с НСН композитор заявил, что люди упоминают в основном тех, кого активно пиарят.

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«Если человека постоянно показывать и во всех сетях упоминать, он будет популярен. Пугачева пятнадцать лет не поет, а вы ее каждый день упоминаете», — высказался Лоза.

По мнению артиста, не стоит пиарить певцов, которые давно не радуют поклонников новыми песнями. При этом Лоза отметил, что SHAMAN оказался в списке вполне заслуженно.

«Я слышал о миллионах просмотров у SHAMAN, у него появилась парочка удачных композиций, его популярность закономерна. Он интересен, своеобразен», — заключил музыкант.