Влад Сташевский рассказал о встрече с сыном после десяти лет разлуки

Влад Сташевский почти двадцать лет живет в браке с психологом Ириной Мигулей и каждый раз признается, что боготворит супругу, сумевшую сохранить гармонию и счастье в их союзе. У пары растет общий сын Тимофей, которому в марте исполнится уже 15 лет. Но есть у Влада и другая история семейных отношений.

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В 1997 году артист женился на дочери миллионера Владимира Алешина Ольге. Молодожены вскоре стали родителями сына Даниила, но их союз распался спустя всего лишь пять лет.

Видеть ребенка после развода певец мог редко и лишь под наблюдением охраны и водителя. Со временем контакт с ребенком был почти прекращен. Спустя годы Сташевский признает — в молодые годы был безответственным, мало ценил семью. Но сына всегда любил и плохим отцом назвать себя не готов.

Со временем музыкант сумел наладить контакт со старшим сыном и сейчас они прекрасно общаются.

«У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа». Мы разговаривали так, словно расстались вчера, и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья», — цитирует PROZVEZD слова Влада.