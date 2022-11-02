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23 минуты назад

СМИ: Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта

Елена Прошина

Поклонники актрисы Елены Прокловой заметили, что звезда в последнее время изменилась до неузнаваемости. Причиной тому стало состояние артистки после инсульта. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На днях актриса приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина, где она рассказала историю о том, как ее ограбили работники. Поклонники заметили, что внешность актрисы сильно изменилась.

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Многие отметили, что Проклова не похожа на себя прежнюю. Зрители предположили, что внешность звезды изменилась до неузнаваемости после перенесенного инсульта, который отразился на ее лице.

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Напомним, Елены Проклова перенесла инсульт в январе 2022 года. Хоть артистка уже вернулась в театр, восстанавливается она до сих пор. Проклова рассказала, чувствует себя хорошо. Сейчас она живет на два города: в Москву приезжает по работе, в Сочи занимается обустройством дома.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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