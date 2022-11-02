Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта

Поклонники актрисы Елены Прокловой заметили, что звезда в последнее время изменилась до неузнаваемости. Причиной тому стало состояние артистки после инсульта. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На днях актриса приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина, где она рассказала историю о том, как ее ограбили работники. Поклонники заметили, что внешность актрисы сильно изменилась.

скриншот

Многие отметили, что Проклова не похожа на себя прежнюю. Зрители предположили, что внешность звезды изменилась до неузнаваемости после перенесенного инсульта, который отразился на ее лице.