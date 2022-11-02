Российские компании перестали звать комиков на новогодние корпоративы

Приближается Новый год, и российский бизнес уже думает о том, как его отпраздновать. Но, судя по всему, увеселения будут проходить совсем скромно — без тысячных залов, комиков и поп-звёзд и в узком кругу своего отдела. А всё из-за сокращения бюджета на новогоднюю вечеринку в среднем на 20%. Вместо праздников во многих компаниях просто подведут итоги года в офисе.
В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, что сейчас почти никому не нужны крупные развлекательные новогодние корпоративы. На этом фоне гонорар стендап-артистов просел в два раза — теперь он варьируется от 600 000 до 1 млн рублей за праздничное мероприятие. К слову, обычному работнику понадобится год, а то и больше, чтобы получить столько денег.
В основном клиенты отказываются от корпоративов на весь штат и предпочитают празднования внутри отдела в самом офисе. Отдельные клиенты организуют выездные мероприятия «небольшим VIP-составом» в Казань, Дагестан или ближнее зарубежье. Кажется, это всё равно будет дешевле, чем позвать популярного комика.
Не самые известные артисты типа участников шоу «Голос», которые не попали в финал, за корпоратив берут от 100 000 до 300 000 рублей. Более популярные претендуют на гонорар от 500 000 до 3 млн рублей. Аппетиты Полины Гагариной, Григория Лепса или группы «Чайф» заметно выше. Хотите их на свою новогоднюю вечеринку? Будьте готовы выложить от 5 млн рублей. В общем, обычному жителю России никогда не заработать такие деньги за один вечер.
Кстати, молодые звёзды, которые сейчас на волне, даже подняли свои гонорары. Особенно обнаглел молодой певец Shaman — он увеличил стоимость на 420% — с 1,35 млн до 7 млн рублей. Jony чуть скромнее, его аппетиты выросли за год на 20% — c 4,5 млн до 5,5 млн рублей.
Однако молодёжь всё равно не попала в список самых востребованных исполнителей на декабрь 2022 года. Чаще всего на последний месяц года заказывают Леонида Агутина и группу «Руки вверх!», как и много лет назад.
Ранее стало известно, что гонорары звёзд на Новый год оказались более чем в 300 раз выше среднего заработка в стране.
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