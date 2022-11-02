Российские компании перестали звать комиков на новогодние корпоративы

Приближается Новый год, и российский бизнес уже думает о том, как его отпраздновать. Но, судя по всему, увеселения будут проходить совсем скромно — без тысячных залов, комиков и поп-звёзд и в узком кругу своего отдела. А всё из-за сокращения бюджета на новогоднюю вечеринку в среднем на 20%. Вместо праздников во многих компаниях просто подведут итоги года в офисе.

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В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, что сейчас почти никому не нужны крупные развлекательные новогодние корпоративы. На этом фоне гонорар стендап-артистов просел в два раза — теперь он варьируется от 600 000 до 1 млн рублей за праздничное мероприятие. К слову, обычному работнику понадобится год, а то и больше, чтобы получить столько денег.

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В основном клиенты отказываются от корпоративов на весь штат и предпочитают празднования внутри отдела в самом офисе. Отдельные клиенты организуют выездные мероприятия «небольшим VIP-составом» в Казань, Дагестан или ближнее зарубежье. Кажется, это всё равно будет дешевле, чем позвать популярного комика.

Сколько зарабатывают за Новый год звёзды разной величины

Не самые известные артисты типа участников шоу «Голос», которые не попали в финал, за корпоратив берут от 100 000 до 300 000 рублей. Более популярные претендуют на гонорар от 500 000 до 3 млн рублей. Аппетиты Полины Гагариной, Григория Лепса или группы «Чайф» заметно выше. Хотите их на свою новогоднюю вечеринку? Будьте готовы выложить от 5 млн рублей. В общем, обычному жителю России никогда не заработать такие деньги за один вечер.

Кстати, молодые звёзды, которые сейчас на волне, даже подняли свои гонорары. Особенно обнаглел молодой певец Shaman — он увеличил стоимость на 420% — с 1,35 млн до 7 млн рублей. Jony чуть скромнее, его аппетиты выросли за год на 20% — c 4,5 млн до 5,5 млн рублей.

Однако молодёжь всё равно не попала в список самых востребованных исполнителей на декабрь 2022 года. Чаще всего на последний месяц года заказывают Леонида Агутина и группу «Руки вверх!», как и много лет назад.

Ранее стало известно, что гонорары звёзд на Новый год оказались более чем в 300 раз выше среднего заработка в стране.