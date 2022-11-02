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7 минут назад

Киркоров «отомстил» Наргиз во время концерта в Ташкенте

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров отомстил исполнительнице Наргиз Закировой за оскорбительную реакцию на его концерты в Узбекистане. Как сообщает «Пятый канал», во время выступления в Ташкенте он высказал все, что думает об узбекской исполнительнице.

Киркоров «отомстил» Наргиз за оскорбление
Фото: соцсетисоцсети

Напомним, что скандал начался с видео, на котором Наргиз нецензурно выругалась в сторону Киркорова, увидев его афишу в Узбекистане. Это задело поп-короля, который в своем блоге напомнил, что Закировой запрещен въезд в Россию на 50 лет, из-за чего она потеряла солидную часть заработков.

«Понаехали!»: Наргиз о концерте Киркорова в Узбекистане

На своем концерте в Ташкенте Киркоров решил снова пройтись по Наргиз, высказав свое мнение об исполнительнице со сцены. На видео, которое опубликовала в соцсетях журналистка Алена Жигалова, музыкант указал, что сейчас купается в овациях, тогда как «Наргиз сочится ядом в забвении».

«Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?» — сказал исполнитель.

Отметим, что Киркоров приехал в Узбекистан в рамках своего юбилейного тура. В своих соцсетях музыкант отмечал, что продолжает свое «триумфальное шествие» по городам и прибыл в Ташкент в «прекрасном настроении».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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