Киркоров «отомстил» Наргиз за оскорбление

Певец Филипп Киркоров отомстил исполнительнице Наргиз Закировой за оскорбительную реакцию на его концерты в Узбекистане. Как сообщает «Пятый канал», во время выступления в Ташкенте он высказал все, что думает об узбекской исполнительнице.

Фото: соцсети соцсети

Напомним, что скандал начался с видео, на котором Наргиз нецензурно выругалась в сторону Киркорова, увидев его афишу в Узбекистане. Это задело поп-короля, который в своем блоге напомнил, что Закировой запрещен въезд в Россию на 50 лет, из-за чего она потеряла солидную часть заработков.

На своем концерте в Ташкенте Киркоров решил снова пройтись по Наргиз, высказав свое мнение об исполнительнице со сцены. На видео, которое опубликовала в соцсетях журналистка Алена Жигалова, музыкант указал, что сейчас купается в овациях, тогда как «Наргиз сочится ядом в забвении».

«Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?» — сказал исполнитель.