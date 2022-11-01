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29 минут назад

Данилко рассказал о последней встрече с Шатуновым

Елена Прошина

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, рассказал о своей последней встречи с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом сообщает «Слово и дело».

Данилко рассказал о последней встрече с Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Данилко, ему очень тяжело далась новость о смерти Шатунова, так как у них были очень теплые взаимоотношения. Их последняя встреча прошла в гримерке одного из московских клубов.

«Мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он... Мы поговорили, Юра был очень живой. У него же не было друзей. Ему очень сложно было», – рассказал Данилко.

Певец также признался, что был фанатом группы «Ласковый май» с ранних лет. По словам Данилко, песня «Пусть будет ночь» вызвала у него «детское потрясение».

Продюсер Андрей Разин объявил о планах собрать новый состав группы «Ласковый май».

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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