Данилко рассказал о последней встрече с Шатуновым

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, рассказал о своей последней встречи с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом сообщает «Слово и дело».
По словам Данилко, ему очень тяжело далась новость о смерти Шатунова, так как у них были очень теплые взаимоотношения. Их последняя встреча прошла в гримерке одного из московских клубов.
«Мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он... Мы поговорили, Юра был очень живой. У него же не было друзей. Ему очень сложно было», – рассказал Данилко.
Певец также признался, что был фанатом группы «Ласковый май» с ранних лет. По словам Данилко, песня «Пусть будет ночь» вызвала у него «детское потрясение».
Продюсер Андрей Разин объявил о планах собрать новый состав группы «Ласковый май».