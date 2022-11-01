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26 минут назад

Филипп Киркоров сообщил о своем отъезде в Узбекистан

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров сообщил, что отравился в Узбекистан. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Киркоров сообщил о своем отъезде в Узбекистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров отметил, что уезжает из России в рамках юбилейного тура. Артист даст концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Музыкант отметил, что находится в «прекрасном настроении».

«Пока, Москва, встречай, Ташкент. Продолжается триумфальное шествие. Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — заявил Киркоров.

Ранее диджей Катя Гусева заявила, что Киркоров получает десять миллионов рублей за концерт.

В октябре Киркоров пошутил про отъезд певицы певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Во время выступления в честь 55-летия БКЗ «Октябрьский» музыкант вспомнил, как 25 лет назад на этой же сцене исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Примадонны.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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