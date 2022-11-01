Киркоров сообщил о своем отъезде в Узбекистан

Певец Филипп Киркоров сообщил, что отравился в Узбекистан. Об этом он рассказал в социальных сетях.

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Киркоров отметил, что уезжает из России в рамках юбилейного тура. Артист даст концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Музыкант отметил, что находится в «прекрасном настроении».

«Пока, Москва, встречай, Ташкент. Продолжается триумфальное шествие. Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — заявил Киркоров.

Ранее диджей Катя Гусева заявила, что Киркоров получает десять миллионов рублей за концерт.