Киркоров сообщил о своем отъезде в Узбекистан

Певец Филипп Киркоров сообщил, что отравился в Узбекистан. Об этом он рассказал в социальных сетях.
Киркоров отметил, что уезжает из России в рамках юбилейного тура. Артист даст концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Музыкант отметил, что находится в «прекрасном настроении».
«Пока, Москва, встречай, Ташкент. Продолжается триумфальное шествие. Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — заявил Киркоров.
Ранее диджей Катя Гусева заявила, что Киркоров получает десять миллионов рублей за концерт.
В октябре Киркоров пошутил про отъезд певицы певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Во время выступления в честь 55-летия БКЗ «Октябрьский» музыкант вспомнил, как 25 лет назад на этой же сцене исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Примадонны.