В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
56 минут назад

Критик Соседов оценил райдеры Пугачевой, Галкина и Лободы

Слово и Дело

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал райдеры артистов Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и шоумена Максима Галкина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента на территории РФ).

Критик Соседов оценил райдеры Пугачевой, Галкина и Лободы
Фото: prt scr youtube.com | Ходят Слухиprt scr youtube.com | Ходят Слухи

Журналист назвал требования звезд «дикими».

Пугачева рациональна в своих желаниях. Однако если она почувствует в своем номере негативную ауру, то может отменить концерт.

Лобода составила райдер на 15 страниц. Так, например, она требует от организаторов мероприятия суп на кокосовом молоке, спаржу на гриле, итальянское вино или шампанское Dom Perignon.

Соседов считает абсурдом выполнение требований райдеров артистов. По его мнению, организаторы обязаны обеспечить звездам проживание, питание, площадку со светом и звуком.

«Есть гонорар, который выплачивается артисту. При чем здесь райдер? В райдере должны быть указаны самые простые моменты — дорога туда и обратно бизнес-классом или люксом на такое-то число, гостиница такая-то с указанием звезд, причем определенной ценовой категории», — цитирует критика портал iReactor.

Критик добавил, что звезды обязаны сами оплачивать свои прихоти.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители