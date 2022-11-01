Критик Соседов оценил райдеры Пугачевой, Галкина и Лободы

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Журналист назвал требования звезд «дикими».

Пугачева рациональна в своих желаниях. Однако если она почувствует в своем номере негативную ауру, то может отменить концерт.

Лобода составила райдер на 15 страниц. Так, например, она требует от организаторов мероприятия суп на кокосовом молоке, спаржу на гриле, итальянское вино или шампанское Dom Perignon.

Соседов считает абсурдом выполнение требований райдеров артистов. По его мнению, организаторы обязаны обеспечить звездам проживание, питание, площадку со светом и звуком.

«Есть гонорар, который выплачивается артисту. При чем здесь райдер? В райдере должны быть указаны самые простые моменты — дорога туда и обратно бизнес-классом или люксом на такое-то число, гостиница такая-то с указанием звезд, причем определенной ценовой категории», — цитирует критика портал iReactor.