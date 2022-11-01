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1 час назад

Посетитель запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева

Passion.ru

Спустя месяц после похорон певца Бориса Моисеева на его могиле на Троекуровском кладбище запечатлели погром. Посетитель снял подгнившие цветы и венки, поваленные ветром.

Посетитель кладбища запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева
Фото:  Passion.ru Passion.ru

Состояние могилы оставляет желать лучшего. Место, где покоится исполнитель, выглядит неухоженным.

Моисеев умер 27 сентября в Москве после трех инсультов. Ему было 68 лет.

Прощание организовали с размахом, а на гроб было потрачено почти 230 тыс. рублей. На церемонию приехали певицы Лолита и Алена Лапина, музыканты Николай Басков и Сергей Пенкин, а также другие селебрити.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Сергей Пенкин,Николай Басков,
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