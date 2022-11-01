Посетитель кладбища запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева

Спустя месяц после похорон певца Бориса Моисеева на его могиле на Троекуровском кладбище запечатлели погром. Посетитель снял подгнившие цветы и венки, поваленные ветром.

Моисеев умер 27 сентября в Москве после трех инсультов. Ему было 68 лет.

Прощание организовали с размахом, а на гроб было потрачено почти 230 тыс. рублей. На церемонию приехали певицы Лолита и Алена Лапина, музыканты Николай Басков и Сергей Пенкин, а также другие селебрити.