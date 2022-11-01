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1 час назад

«Все равно отнимут ее замок»: Максакова раскритиковала действия Пугачевой

WomanHit.ru

Певица Алла Пугачева в конце сентября раскритиковала российскую власть и покинула Россию. Сейчас Примадонна живет в Израиле.

«Все равно отнимут ее замок»: Максакова раскритиковала действия Пугачевой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Оперная певица Мария Максакова поддержала знаменитость. Но при этом звезда отметила, что Пугачевой надо было быть более резкой в своих высказываниях.

«Я жду от нее более решительных шагов. Алла в свои звездные времена собирала большие стадионы, купалась во всенародной любви. У нее не было конкуренции. Алла являлась кумиром, идолом. Она до сих имеет колоссальное влияние. Считаю, что эта женщина могла бы сделать намного больше», — заявила оперная дива.

Также Максакова добавила, что Примадонна решила окончательно разорвать отношения с российской властью, поэтому сейчас продает недвижимость на родине.

«Понимаю, что у нее эмоциональная привязанность ко всему этому. Я сама находилась в сложном положении, потому что у меня отбирала все моя семья, толкала к ошибочным решениям. К этому были подключены мои старшие дети-манкурты. Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием», — подчеркнула знаменитость в беседе со «Стархитом».

Сейчас Мария живет на Украине вместе с сыном. В России артистка оставила всю свою недвижимость.

«Ничего из имущества в РФ не стоит моих чувств, все остальное наживное. Все равно у Пугачевой отнимут ее замок. У нее могли бы открыться огромные горизонты для планирования», — считает исполнительница.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,Алла Пугачева,
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