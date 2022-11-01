«Все равно отнимут ее замок»: Максакова раскритиковала действия Пугачевой

«Понимаю, что у нее эмоциональная привязанность ко всему этому. Я сама находилась в сложном положении, потому что у меня отбирала все моя семья, толкала к ошибочным решениям. К этому были подключены мои старшие дети-манкурты. Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием», — подчеркнула знаменитость в беседе со «Стархитом».