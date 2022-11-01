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37 минут назад

Вера Брежнева объявила о возвращении на сцену

New Magazine

Вера Брежнева анонсировала предстоящий концерт в Латвии. В Риге певица планирует выступить в декабре. При этом на ее афише до сих пор красуется фамилия Брежнева, от которой она заявила, что отказалась. Известно, что это будет не стадион или приличная концертная площадка, а всего лишь небольшой кинотеатр вместимостью 800 человек.

Вера Брежнева объявила о возвращении на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень долго не виделись. Очень долго не звучали. Поэтому очень волнительно», — анонсировала предстоящее событие Брежнева в своей соцсети.

Ранее Вера Брежнева назвала себя украинской певицей, выбрала себе новый псевдоним VERA, записала новую песню на украинской мове. От России звезда открестилась еще в феврале. Однако до сих пор продолжает зарабатывать деньги в России. У артистки имеется свой бизнес, который она контролирует лично. Артистка — соучредитель питерского магазина одежды Mysеasons. Также она уже несколько лет развивает свой бренд косметики, который до сих пор продается на маркетплейсах. Певица по-прежнему остается владелицей 68-метровой квартиры у Рублевского шоссе, а также 96-метрового офиса на Красной Пресне.

Недавно стало известно о тайном визите Веры в Москву. Столицу России она посетила еще летом, чтобы проверить, как идут дела. Хотя ей и запрещен въезд на 50 лет.

Сейчас певица живет в Италии. Несколько месяцев она пребывала в депресиси и занималась помощью украинским беженцам. Однако с недавних пор решила возобносить музыкальное творчество. И записала песню «Вышиванка» на украинском языке. После этого на нее обрушилась волна хейта. Поклонники недоумевали, почему Брежнева решила пойти против своих же слов. Напомним, что ранее певица говорила, что не считает себя украинской певицей.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,
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