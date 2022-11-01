Вера Брежнева объявила о возвращении на сцену

Вера Брежнева анонсировала предстоящий концерт в Латвии. В Риге певица планирует выступить в декабре. При этом на ее афише до сих пор красуется фамилия Брежнева, от которой она заявила, что отказалась. Известно, что это будет не стадион или приличная концертная площадка, а всего лишь небольшой кинотеатр вместимостью 800 человек.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Очень долго не виделись. Очень долго не звучали. Поэтому очень волнительно», — анонсировала предстоящее событие Брежнева в своей соцсети.

Ранее Вера Брежнева назвала себя украинской певицей, выбрала себе новый псевдоним VERA, записала новую песню на украинской мове. От России звезда открестилась еще в феврале. Однако до сих пор продолжает зарабатывать деньги в России. У артистки имеется свой бизнес, который она контролирует лично. Артистка — соучредитель питерского магазина одежды Mysеasons. Также она уже несколько лет развивает свой бренд косметики, который до сих пор продается на маркетплейсах. Певица по-прежнему остается владелицей 68-метровой квартиры у Рублевского шоссе, а также 96-метрового офиса на Красной Пресне.

Недавно стало известно о тайном визите Веры в Москву. Столицу России она посетила еще летом, чтобы проверить, как идут дела. Хотя ей и запрещен въезд на 50 лет.