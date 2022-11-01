Погиб рэпер Takeoff

Рэпер Кершник Кари Болл, известный под псевдонимом Takeoff, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом во вторник сообщает портал TMZ.

По его данным, Takeoff находился в боулинг-клубе в Хьюстоне (штат Техас), когда неизвестный открыл стрельбу в заведении. 28-летний рэпер умер на месте.

Рэп-исполнитель Takeoff был самым молодым членом хип-хоп трио Migos, в которое также входят рэперы Quavo и Offset.