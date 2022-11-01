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51 минуту назад

Погиб рэпер Takeoff

ТАСС

Рэпер Кершник Кари Болл, известный под псевдонимом Takeoff, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом во вторник сообщает портал TMZ.

Погиб рэпер Takeoff
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, Takeoff находился в боулинг-клубе в Хьюстоне (штат Техас), когда неизвестный открыл стрельбу в заведении. 28-летний рэпер умер на месте.

Рэп-исполнитель Takeoff был самым молодым членом хип-хоп трио Migos, в которое также входят рэперы Quavo и Offset.

Как сообщает портал, группа стала известной после выхода сингла Versace в 2013 году, на который исполнитель Drake сделал ремикс.

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