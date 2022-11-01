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46 минут назад

Данилко запретил сторонникам Путина приходить на свои концерты

Елена Прошина

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, призвал не посещать свои концерты поклонников, поддерживающих президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Данилко заявил, что те, кто не разделяет его политические взгляды, могут не ходить на его выступления.

«Если вы поддерживаете все то, что происходит после 24 февраля, то не приходите на мои концерты», - заявил он.

Напомним, что Данилко активно критикует спецоперацию и позицию Москвы, а недавно он высказался об оставшихся в России артистах из Украины. По его словам, он не осуждает решение Ани Лорак, Регины Тодоренко и Наташи Королевой, однако не может понять их желание остаться в РФ. По его мнению, ими движет страх за дом, где они живут.

Ранее стало известно, что Данилко грозит крупный штраф. Как отмечается, на одном из частных мероприятий во Львове, он исполнил песню «Я не поняла» на русском языке. При этом в городе давно действует запрет на публичное использование русского языка.

Шоу-бизнес,Видео,Регина Тодоренко,Андрей Данилко,Наташа Королева,Владимир Путин,
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