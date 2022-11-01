Несколько дней назад Ольга Бузова приехала в Донец, чтобы поддержать наших бойцов. Исполнительница помогла разгружать гуманитарную помощь. Видео с ней тут же появилось в Сети. Вот только мало кто оценил широкий жест артистки. Многие посчитали это пиарам, хотя сама Бузова не хвасталась своей помощью в социальных Сетях.
«Что она поехала в Донбасс — ящички переложить из одного грузовика в другой?» — негодует Владимир Киселев.
Правда, с ним не согласилась Маргарита Симоньян. Журналистка отметила, что теледива смело решила отправиться в опасную зону, не побоявшись обстрелов, в отличии от многих, кто «вообще свалил»!
«Она поехала в Донбасс, может, это было бесполезно, может, полезно, неважно», – заметила Симоньян.