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22 минуты назад

Симоньян высказалась о поездке Бузовой в Донецк: «Может, это было бесполезно…»

Popcake.tv

Несколько дней назад Ольга Бузова приехала в Донец, чтобы поддержать наших бойцов. Исполнительница помогла разгружать гуманитарную помощь. Видео с ней тут же появилось в Сети. Вот только мало кто оценил широкий жест артистки. Многие посчитали это пиарам, хотя сама Бузова не хвасталась своей помощью в социальных Сетях.

«Что она поехала в Донбасс — ящички переложить из одного грузовика в другой?» — негодует Владимир Киселев.

Правда, с ним не согласилась Маргарита Симоньян. Журналистка отметила, что теледива смело решила отправиться в опасную зону, не побоявшись обстрелов, в отличии от многих, кто «вообще свалил»!

«Она поехала в Донбасс, может, это было бесполезно, может, полезно, неважно», – заметила Симоньян.

Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Симоньян,Владимир Киселев,Ольга Бузова,
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