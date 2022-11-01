Лобода оправдалась за пост о русском языке

Украинская певица Светлана Лобода назвала фейком и «проплаченной историей» пост о том, что она якобы отрекается от украинского языка. Об этом пишет News.ru.

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Ранее в СМИ распространился пост, где утверждалось, что Лобода якобы выражает свою приверженность русскому языку и отрекается от украинского. Поводом стал пост, в котором певица объясняет, почему она продолжает петь на русском языке. Однако артистка опровергла информацию, что писала его.

«Новая проплаченная история! Никогда не публиковалась в моих соцсетях! Вседозволенность и безнаказанность», — заявила она.