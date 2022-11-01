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23 минуты назад

Андрей Данилко запретил приходить на свои концерты сторонникам Путина

Слово и Дело

Осудивший Россию украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, призвал людей поддерживающих президента РФ Владимира Путина не посещать его концерт.

Андрей Данилко запретил приходить на свои концерты сторонникам Путина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как утверждает артист, всем сторонникам проведения необходимой спецоперации и Владимира Путина, не место в зрительных залах.

Напомним, что Данилко периодически высказывается против России, ее жителей и СВО, которая проводится в рамках цели по спасению мирного населения Донбасса. Тем не менее, большую часть своих денег артист заработал именно на российских слушателях. Теперь он от них решил отказаться.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Владимир Путин,
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