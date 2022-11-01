Андрей Данилко запретил приходить на свои концерты сторонникам Путина

Напомним, что Данилко периодически высказывается против России, ее жителей и СВО, которая проводится в рамках цели по спасению мирного населения Донбасса. Тем не менее, большую часть своих денег артист заработал именно на российских слушателях. Теперь он от них решил отказаться.