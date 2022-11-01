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49 минут назад

Алена Жигалова заявила о лицемерии эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой

Слово и Дело

Российская журналистка Алена Жигалова считает лицемерием заявление эмигрировавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой, что она была готова устроиться работать курьером, оставшись без российских заработков.

Жигалова заявила о лицемерии эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хаматова после побега из России неоднократно поднимала тему своего материального положения. Актриса признавалась, что на родине она жила, как у христа за пазухой, и могла ни в чем себе не отказывать, однако в Риге ей пришлось даже воспользоваться финансовой помощью друзей.

В последнем интервью Чулпан вновь заговорила о деньгах, заявив, что в трудное время после переезда была готова идти работать курьером, водителем или уборщицей. Однако в такие заявления Жигалова не верит.

Она обратила внимание, что Хаматова лукавит, говоря подобное, прекрасно осознавая, что без знания местного языка на такую работу бы не устроилась.

«Какое лицемерие. Я так и представила, как Хаматова вживается в роль курьера или водителя. Есть один нюанс. Латыши вряд ли обрадовались тому, что говорит Чулпан Хаматова исключительно на русском языке», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!».

Как показало время, Чулпан Хаматова не стала опускаться до простой работы. Она выбрала более легкие пути — дача интервью с критикой России и получение работы в театре благодаря старым связям.

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