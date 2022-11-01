Жигалова заявила о лицемерии эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой

Российская журналистка Алена Жигалова считает лицемерием заявление эмигрировавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой, что она была готова устроиться работать курьером, оставшись без российских заработков.
Хаматова после побега из России неоднократно поднимала тему своего материального положения. Актриса признавалась, что на родине она жила, как у христа за пазухой, и могла ни в чем себе не отказывать, однако в Риге ей пришлось даже воспользоваться финансовой помощью друзей.
В последнем интервью Чулпан вновь заговорила о деньгах, заявив, что в трудное время после переезда была готова идти работать курьером, водителем или уборщицей. Однако в такие заявления Жигалова не верит.
Она обратила внимание, что Хаматова лукавит, говоря подобное, прекрасно осознавая, что без знания местного языка на такую работу бы не устроилась.
«Какое лицемерие. Я так и представила, как Хаматова вживается в роль курьера или водителя. Есть один нюанс. Латыши вряд ли обрадовались тому, что говорит Чулпан Хаматова исключительно на русском языке», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!».
Как показало время, Чулпан Хаматова не стала опускаться до простой работы. Она выбрала более легкие пути — дача интервью с критикой России и получение работы в театре благодаря старым связям.