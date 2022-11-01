Россияне выбрали лучших исполнителей страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал лучших певцов и актеров 2022 года по мнению россиян. Как сообщает ТАСС, лучшим исполнителем стал Олег Газманов, исполнительницей — Полина Гагарина, актером — Сергей Безруков, а актрисой — Елизавета Боярская.
Лучшим певцом Газманова назвали 14% опрошенных россиян. В списке также оказались Shaman (13%), Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%). Певцы Григорий Лепс и Сергей Лазарев стали лучшими для 6% опрошенных каждый. Еще по 4% респондентов выделили Николая Расторгуева и Льва Лещенко.
Полину Гагарину назвали лучшей отечественной исполнительницей 14% участников опроса. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье — Валерия (7%). В рейтинг также вошли Лариса Долина и Юлия Чичерина (по 5%), а также София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).
Рейтинг лучших актеров возглавил Сергей Безруков — его имя назвали 11% опрошенных. Второе место занял Константин Хабенский (9%), третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Также в список лучших вошли Дмитрий Певцов, Александр Петров, Сергей Пускепалис и Евгений Миронов — каждый набрал по 3%.
Елизавету Боярскую лучшей актрисой назвали 6% опрошенных. Второе место заняла Светлана Ходченкова с 5%, по 4% набрали Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. В числе популярных актрис также оказались Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%). Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова набрали по 2%.
Всероссийский телефонный опрос проводился с 21 по 22 октября 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, а предельная погрешность выборки с вероятностью в 95% не превышает 2,5%.