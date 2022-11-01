Россияне выбрали лучших исполнителей страны

Полину Гагарину назвали лучшей отечественной исполнительницей 14% участников опроса. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье — Валерия (7%). В рейтинг также вошли Лариса Долина и Юлия Чичерина (по 5%), а также София Ротару , Елена Ваенга , Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

Всероссийский телефонный опрос проводился с 21 по 22 октября 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, а предельная погрешность выборки с вероятностью в 95% не превышает 2,5%.