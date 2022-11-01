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33 минуты назад

Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями

Никита Бородкин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал лучших певцов и актеров 2022 года по мнению россиян. Как сообщает ТАСС, лучшим исполнителем стал Олег Газманов, исполнительницей — Полина Гагарина, актером — Сергей Безруков, а актрисой — Елизавета Боярская.

Россияне выбрали лучших исполнителей страны
Фото: ТАССТАСС

Лучшим певцом Газманова назвали 14% опрошенных россиян. В списке также оказались Shaman (13%), Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%). Певцы Григорий Лепс и Сергей Лазарев стали лучшими для 6% опрошенных каждый. Еще по 4% респондентов выделили Николая Расторгуева и Льва Лещенко.

Полину Гагарину назвали лучшей отечественной исполнительницей 14% участников опроса. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье — Валерия (7%). В рейтинг также вошли Лариса Долина и Юлия Чичерина (по 5%), а также София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

Рейтинг лучших актеров возглавил Сергей Безруков — его имя назвали 11% опрошенных. Второе место занял Константин Хабенский (9%), третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Также в список лучших вошли Дмитрий Певцов, Александр Петров, Сергей Пускепалис и Евгений Миронов — каждый набрал по 3%.

Елизавету Боярскую лучшей актрисой назвали 6% опрошенных. Второе место заняла Светлана Ходченкова с 5%, по 4% набрали Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. В числе популярных актрис также оказались Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%). Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова набрали по 2%.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 21 по 22 октября 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, а предельная погрешность выборки с вероятностью в 95% не превышает 2,5%.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Алиса Фрейндлих,Сергей Бурунов,Сергей Пускепалис,Лариса Долина,Ирина Пегова,Мария Куликова,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,Дмитрий Певцов,Лев Лещенко,Юлия Чичерина,Александр Петров,Александра Бортич,Марина Александрова,Екатерина Гусева,Светлана Ходченкова,Елена Ваенга,Евгений Миронов,Николай Расторгуев,София Ротару,Сергей Лазарев,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Алла Пугачева,Николай Басков,Владимир Машков,Екатерина Климова,Филипп Киркоров,Елизавета Боярская,Константин Хабенский,ВЦИОМ,
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